Subaru отправила в продажу недорогого соперника VW Golf. Фото

У знаменитого VW Golf не заканчиваются соперники даже на фоне популярности кроссоверов. Японская модель Subaru Impreza является недорогим конкурентом известного хэтчбека. Автомобиль 2025 модельного года отправили в продажу по низкой цене.

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Детали про Subaru Impreza 2025 стали известны Motor1. Компактный хэтчбек унаследовал от современных моделей Subaru эффектный дизайн и органично вписывается в линейку.

Двигатель объемом 2 л (четырехцилиндровый оппозитный мотор) выдает 152 л.с. и работает в паре с безальтернативным вариатором. 2,5-литровый двигатель Subaru Impreza RS предлагает 182 силы.

Ключевая особенность всех модификаций в линейке – фирменный полный привод. Сегодня это огромная редкость в сегменте компактных хэтчбеков среднего класса.

В оснащении Subaru Impreza 2025 модельного года есть Apple CarPlay и Android Auto на 7-дюймовом мониторе (опция 11,6 дюймов), светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, система помощи водителю Subaru EyeSight. Цена Subaru Impreza – от 24 665 долларов.

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