Недорогой соперник RAV4 от Nissan не справляется с конкуренцией: продажи забуксовали

Nissan Rogue – недорогой кроссовер, который хорошо известен как соперник Toyota RAV4. Нам автомобиль больше знаком как Nissan X-Trail. Недавно модель прошла модернизацию, но продажи автомобиля забуксовали.

По данным Carscoops, американские дилеры испытывают проблемы с продажами, которые не оправдывают ожиданий. На складах накопилось около 24 000 экземпляров Nissan Rogue.

Интересно, что, даже несмотря на продажи, которые замедлились, кроссовер Nissan Rogue все равно остается наиболее популярной новой моделью компании в США. А чтобы справиться с большими запасами, производитель планирует ввести скидки.

По видимому, запасы стараются освободить перед поступлением обновленной машины. Спереди кроссовер получил новый бампер и широкая решетка между фарами с аккуратным хромированным декором. Сзади изменилась графика внутри фонарей. Также в палитру добавили новые цвета кузова (Deep Ocean Blue Pearl, Baja Storm, Everest White Pearl) и наборы колесных дисков диаметром 18 и 19 дюймов.

В США модель предлагают с бензиновым двигателем мощностью 201 л.с. С технической точки зрения изменений не произошло. На данный момент цена Nissan Rogue в США – от 28 000 долларов.

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