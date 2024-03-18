Недорогой и мощный внедорожник Fiat на базе Peugeot показали на фото

Новый недорогой внедорожник Fiat Titano 2024 года показали на свежих официальных фото. Этот пикап предлагает достойные характеристики, а построена новинка на базе Peugeot.

О машине рассказывает Carscoops. Концерн Stellantis, в который Fiat входит вместе с брендами Citroen, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Peugeot, часто распространяет разработки между своими компаниями. Собственно, с Peugeot новый Titano связан сильно.

Новый итальянский внедорожник фактически является копией пикапа Peugeot Landtrek и придет на смену модели Fiat Fullback, который в свою очередь базировался на японском Mitsubishi L200.

От Peugeot новинка в первую очередь отличается оформлением передней решетки. А фары, бамперы и все кузовные панели достались пикапу от донора.

То же касается и технической части. Покупателям автомобиль предложат на выбор с заднеприводной трансмиссией или полным приводом. А также с мощным бензиновым двигателем на 210 л.с. или дизельными моторами мощностью 150-210 сил.

Цена Fiat Titano 2024 года – от 26 000 до 32 000 долларов.

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