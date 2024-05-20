Можно ли объехать ДТП по такой траектории? Задания по ПДД о движении по кругу

Неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасности на дороге. Аварийные ситуации чаще всего возникают на перекрестках, при обгонах или несоблюдении правильной дистанции.

Предлагаем проверить знания и внимательность с помощью интересного теста. Попытайтесь определить, можно ли объехать ДТП по указанной траектории?

Условия задания

Можно ли объехать ДТП по указанной траектории?

да; нет.

Объяснение

Прежде всего, нужно обратить внимание на дорожный знак. Движение по кругу разрешено только в одном направлении, которое указывают стрелки знака.

Напомним, что согласно пункту 16.12 ПДД на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, уже двигающимся по кругу.

Правильный ответ

Поскольку движение по кругу разрешено только в одном направлении, на которое указывают стрелки знака, водитель не может объехать ДТП по указанному направлению. Следовательно, правильный ответ 2 – объезд запрещен.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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