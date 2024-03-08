Как правильно съехать с кругового перекрестка: задача по ПДД, которая не каждому по силам

Перекресток – зона повышенной опасности, поэтому движение на перекрестках регулируется Правилами дорожного движения особенно тщательно. Но помните ли вы все нюансы, которые они предполагают?

Телеграммканал "А ты знаешь ПДД?" предложил задачу, с которой справятся не все водители. По крайней мере, не с первого раза. Посвящена она съезду с кругового перекрестка.

Итак, по условиям задачи белый и синий автомобили двигаются параллельно в соседних полосах. И одновременно совершают съезд на одну и ту же дорогу. Правильно ли выполнил съезд водитель белого автомобиля?

Внимательно посмотрите на картинку с задачей и вспомните свои уроки в автошколе. Сформулируйте и обоснуйте для себя ответ. Теперь можете переходить к правильному ответу и его объяснению.

В этой ситуации следует соблюдать пункт 10.5 действующих Правил дорожного движения Украины. Он требует, чтобы при выезде с перекрещения проезжих частей транспортное средство двигалось так, чтобы не оказаться на полосе встречного движения, а в случае поворота направо его водитель должен двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Следовательно, если речь идет о выезде с перекрестка с круговым движением, то он может осуществляться из любой полосы, если иное не регулируется дорожными знаками или разметкой. Также съезжать таким образом можно, если это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.

Как видно из условий задачи, белый автомобиль не мешает синему выполнить поворот, а также не выезжает на встречную полосу. Следовательно, его водитель никаких правил не нарушает и может безопасно продолжать движение.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд нерегулируемого перекрестка лесных дорог.

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