Лучшие спортивные авто б/у : варианты на разный бюджет

Спортивный автомобиль – дорогая и рискованная покупка. Впрочем, хорошим решением здесь может стать приобретение б/у модели.

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Эксперты говорят, что проверять такую машину нужно более тщательно, зато вы можете получить оживленную и послушную "железную лошадку" за весьма умные деньги. Издание PistonHeads собрало лучшие модели спорткаров, которые следует рассмотреть именно в подержанном варианте. В список вошли модели на разный бюджет – от экономных позиций до роскошных.

Audi TT

Теперь, когда эту модель сняли с производства, а прямой замены нет в планах, любители спортивного характера могут насладиться сочетанием эффектной внешности, практичности полного привода, механической коробки и потенциальной скорости 240 километров в час за умеренные деньги. Audi TT соблазняет цветовой гаммой своего суперкара, более мощным двигателем 1,8 л. и разумным количеством услуг.

Mini Coupe JCW

При ограниченном бюджете весь смысл этого двухдверного купе и его близнеца Roadster заключался в том, чтобы переупаковать супермини примерно так же, как это сделала Audi с TT. Модель предлагает удовольствие от вождения хэтчбека с динамической передней частью, регулируемой задней и производительной турбонаддувом. Нигде это не проявилось так ярко, как во флагманском JCW с 211 л. с. и большим крутящим моментом. Позже представленные версии R56 получили менее проблемный двигатель версии Prince. Однако JCW выигрывает за счет подогрева сидений и пакета Chilli.

Mazda MX-5

MX-5 четвертого поколения кажется особенно выгодной покупкой спортивного автомобиля. Это самый лучший MX-5 за 35-летнюю историю модели – стильный, инновационный, веселый. А принципы, заложенные в нем, остаются на вооружении бренда и сегодня. Этот автомобиль 2016 года на самом деле является версией Recaro, который был весьма приятным и в своем более раннем исполнении. Учтите, что небольшой вес снаряженной части Mazda MX-5 может приводить к определенному внутреннему износу, однако многое компенсирует выразительная внешность модели.

Honda S2000

Если вам кажется, что 2,0-литровым двигателям MX-5 не хватает блеска, обязательно обратите внимание на Honda S2000. Его удельная мощность на 50% больше, чем у Mazda, 120 л. с. на литр против 80 л. с., и 9000 об/мин должен помочь объяснить, почему этот автомобиль всегда попадает в списки лучших спортивных автомобилей последних десятилетий. Вместе с этим двигателем вы получаете, возможно, лучшую механическую коробку, небольшой вес и удобные компактные размеры.

Jaguar F-Type V6 S

Новые Jaguar F-Type продавались до прошлого года, но, по сути, модель остается тем же зверем, который был так успешно запущен в 2013 году. У модели есть много преимуществ. От быстрого четырехцилиндрового двигателя до адского наддувного V8, но вы найдете также много предложений в компоновке V6. Такая версия F-Type идеально стоит на своих больших колесах и все еще привлекает восторженные взгляды своим выразительным внешним видом. А стоит в подержанном состоянии, как Dacia Bigster.

Porsche Cayman S (981)

Вы можете называть его предсказуемым Porsche, но Cayman – это действительно хороший выбор, как повседневный спортивный автомобиль. Прекрасный оппозитный шестицилиндровый двигатель, изысканное шасси, практичность двух багажников, а вдобавок еще целая куча сильных характеристик. Больше не будучи производным от Boxster с жесткой крышей, Cayman 981 был по-настоящему красивым спортивным автомобилем сам по себе. Шестиступенчатая коробка всегда остается удачным выбором (особенно в формате GTS), но семиступенчатая PDK все же является одной из лучших. Эта модель также получает Sport Chrono, спортивный выхлоп и большие колеса.

Alpine A110

Наиболее выдающийся спортивный автомобиль последнего десятилетия – это однозначно Alpine A110. Он занял золотую середину между легким Lotus и мощным Porsche. А110 более удобный и вместительный, чем Elise, и в то же время более захватывающий и маневренный, чем Cayman. Он был и остается всем, чем должен быть современный французский спортивный автомобиль со своими четырьмя цилиндрами. Да, это новая модель и цена на нее упала не слишком сильно, однако за эти деньги вы получите ко всему улучшенную информационно развлекательную систему.

Ferrari 360 Modena

Около четверти века назад Ferrari 360 Modena с ее 400 л. с. и скоростью до 290 км/ч прочно заняла бы территорию младших суперкаров. В наши дни модель по всем параметрам сопоставима с 4,0-литровым Cayman и считается, хоть и дорогой, все же вполне оправданной покупкой. Более того, с появлением первого электромобиля Ferrari на горизонте, закрытые механические V8 Berlinetta выглядят более желанными, чем когда-либо. Если 360 не взлетит так же, как его предшественник 355 (и встречающиеся намного реже механические F430), он всегда будет желанным современным классическим Ferrari.

Porsche 911 GT3 (997.2)

Самый известный в мире спортивный автомобиль всегда был и остается беспроигрышным вариантом. И хотя дни действительно дешевых 911-х, возможно, прошли — 996 с механической коробкой передач теперь занял его нишу. Если вы можете себе его позволить, 997 GT3 позаботится о вас. Вы получите непревзойденное удовольствие от управления, даже в спецификации Comfort, без каркаса. Однако, если вам это по карману, выберите немного лучше оснащенную модель, и вы почувствуете разницу.

Analogue Automotive Lotus Elise

Если спортивные автомобили это о легком, чистом, простом, неподдельном удовольствии, то вы не найдете ничего лучше, чем подержанный Lotus. Особенно если речь идет о переоборудованной студией Analogue Automotive S1 Elise, потому что их работа над моделью – это не что иное, как колдовство. Все хорошее в оригинальной модели – руль, ход, управляемость – было улучшено. В то время как такие не самые выдающиеся характеристики, как тягучее переключение передач, полностью изменены. Если бы Lotus все еще производила S1 Elise сегодня, они хотели бы, чтобы он был таким же хорошим, как версия от Analogue. Да, даже подержанная модель стоит очень дорого. Но она достойна каждой израсходованной копейки. Ведь за последние 25 лет не было спортивного автомобиля, который бы назвали лучшим.

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