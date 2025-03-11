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Топ-9 надежных б/у гибридов, которые советуют покупать специалисты

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Ford Fusion Energi

Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. В особенности это актуально для гибридов, которые привлекают своей экономичностью, но всегда дороже в новом состоянии. Специалисты назвали 9 лучших моделей на вторичном рынке.

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Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Среди гибридных машин такие тоже есть, даже несмотря на техническую сложность. Эти 9 б/у авто, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавил Ford Fusion Energi с пробегом.

Специалисты определили лучшие легковые б/у машины в сегменте гибридов возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще 5-8 лет.

Toyota Prius

Самые надежные гибриды на вторичном рынке:

  1. Ford Fusion Energi;
  2. Kia Optima Hybrid;
  3. Toyota Prius;
  4. Toyota Avalon Hybrid;
  5. Toyota Camry Hybrid;
  6. Ford Fusion Hybrid;
  7. Hyundai Sonata Hybrid;
  8. Lexus RX 450h;
  9. Toyota Highlander Hybrid.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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