Топ-9 надежных б/у гибридов, которые советуют покупать специалисты

Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. В особенности это актуально для гибридов, которые привлекают своей экономичностью, но всегда дороже в новом состоянии. Специалисты назвали 9 лучших моделей на вторичном рынке.

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Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Среди гибридных машин такие тоже есть, даже несмотря на техническую сложность. Эти 9 б/у авто, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавил Ford Fusion Energi с пробегом.

Специалисты определили лучшие легковые б/у машины в сегменте гибридов возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще 5-8 лет.

Самые надежные гибриды на вторичном рынке:

Ford Fusion Energi; Kia Optima Hybrid; Toyota Prius; Toyota Avalon Hybrid; Toyota Camry Hybrid; Ford Fusion Hybrid; Hyundai Sonata Hybrid; Lexus RX 450h; Toyota Highlander Hybrid.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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