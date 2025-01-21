Кто из пешеходов нарушает правила: тест на знание ПДД

Знание ПДД помогает пешеходам избежать опасных ситуаций на дороге, уменьшает риск попасть в ДТП. Пешеходы должны ориентироваться в дорожной ситуации, например, знать, в каких местах дороги для них приоритет, где расположены пешеходные переходы, соблюдать правила поведения на остановках и т.д.

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Предлагаем проверить себя непростым тестом. Попытайтесь определить, кто из пешеходов нарушает ПДД.

Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения?

Пешеходы А и Б; Пешеходы Б и Г; Пешеходы В и Г; Пешеходы В и Б Только пешеход В; Лишь пешеход А.

Объяснение

На рисунке изображен участок дороги и четыре пешехода. Все они двигаются в одном направлении, но по разные стороны проезжей части.

Следует обратить внимание на это знак 5.50 "Конец населенного пункта".

Пункт 4.3 ПДД определяет, что за пределами населенных пунктов пешеходы, двигающиеся по обочине или краю проезжей части, должны идти навстречу движению транспортных средств.

Лица, двигающиеся по обочине или краю проезжей части в креслах колесных без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств.

Пешеходы А и Г обязаны двигаться навстречу движению транспортных средств. Пешеход А именно это и делает, а вот пешеход Г нарушает ПДД.

Пешеходы Б и В должны идти в направлении движения транспортных средств – и это, в отличие от пешехода Б, делает пешеход В.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Пешеходы Б и Г нарушают ПДД.

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