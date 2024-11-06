Кто нарушает правила? Непростая задача по ПДД для водителей

Несоблюдение правил дорожного движения приводит к аварийным ситуациям. Важно регулярно обновлять знания теории, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.

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Предлагаем проверить себя непростым тестом. Посмотрите на изображение и определите, нарушает ли какой-нибудь из водителей ПДД, и если да – то какой?

Водитель какого автомобиля нарушает правила?

Водитель красного; Водитель белого; Оба нарушают; Оба не нарушают правила.

Объяснение

Пункт 10.7 ПДД определяет, что разворот запрещается:

а) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в туннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Согласно пункту 27.2, на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается движение задним ходом.

Пункт 10.9 ПДД устанавливает, что при движении транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Правильный ответ

Разворот запрещается непосредственно в туннелях, а движение задним ходом – в туннелях, а также на въездах и выездах из них. Правильный ответ – 2. Правила нарушает водитель белого автомобиля.

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внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, разрешено ли совершить поворот налево;

определите, кто имеет преимущество на пути в этой ситуации;

или решите задачу о том, какой автомобиль проедет перекресток последним.

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