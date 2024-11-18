Кто должен уступить дорогу? Хитрая задача по ПДД

Значительный процент аварийных ситуаций на дорогах возникает из-за несоблюдения безопасного интервала. В непростых случаях всегда пригодятся правила дорожного движения, четко определяющие, как должны действовать водители.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто должен уступить дорогу.

Кто обязан уступить дорогу?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего автомобиля; По общей договоренности.

Объяснение

На узком участке дороги мы видим усложненный разъезд

Конечно, в первую очередь внимание акцентируется на том, что препятствие находится на полосе, по которой двигается синий автомобиль и обычно в таких ситуациях уступить дорогу должен именно водитель того автомобиля, на полосе которого находится препятствие.

Но все не так-то просто. На участке установлен знак "крутой подъем".

Пункт 13.4 устанавливает: если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого имеется препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – уступить дорогу водитель красного авто.

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