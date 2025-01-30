Крутой недорогой внедорожник Toyota показали на новых фото

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 модельного года получился недорогим в сравнении с конкурентами. Еще один плюс модели – крутой имидж, ведь эту машину традиционно выбирали для самых тяжелых условий. Внедорожник 6 поколения показали на новых фото.

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Фактически, новая Toyota 4Runner – это более дешевый вариант модели Land Cruiser. Две машины разделяют платформу и мотор, а также выполнены в похожих габаритах. Автомобиль показывает Carscoops.

Дебют Toyota 4Runner 2025 модельного года можно назвать долгожданным, ведь у машины много поклонников. Модель в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Пришло время подогнать внедорожник под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Модель Toyota 4Runner 6 поколения построена на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль является родственником Toyota LC 300 и 250. Но дизайн соответствует именно пикапу – в этом плане компания проделала ленивую работу.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с. Цена Toyota 4Runner 2025 года – около 40 000 долларов за базовый вариант.

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