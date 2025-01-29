Какой будет новая Toyota RAV4: в сети показали дизайн машины. Фото

Недорогого кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готовят к премьере. Автомобиль получит современный дизайн – его показали в сети на фото до премьеры. Получилось очень реалистично.

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Машину показывает Carscoops. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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