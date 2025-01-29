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Какой будет новая Toyota RAV4: в сети показали дизайн машины. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota RAV4

Недорогого кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готовят к премьере. Автомобиль получит современный дизайн – его показали в сети на фото до премьеры. Получилось очень реалистично.

Видео дня

Машину показывает Carscoops. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

Toyota RAV4

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый доступный кроссовер Fiat.