Кроссовер Renault Duster превратили в новый бюджетник Nissan. Фото

Бюджетный кроссовер Nissan Terrano получил долгожданного преемника. В него превратили Renault Duster 3 поколения. Автомобиль перед официальной премьерой показали на первых фото.

Видео дня

В некоторых странах новый Nissan Tekton 2026 модельного года будут продавать как слегка модернизированный вариант французской машины. Возможно, на отдельные рынки имя Terrano тоже вернется. Машину производитель показал перед дебютом.

Снаружи автомобиль похож на кроссовер Dacia Bigster. Это неудивительно – ведь именно в его стиле (еще в статусе концепта) получил свой дизайн новый Duster. Однако здесь появились характерные черты кроссоверов Nissan.

Спереди отличается решетка на всю ширину между новыми фарами. Сзади – другие фонари и измененный бампер. С технической точки зрения изменений произойти не должно.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Когда новый Nissan Tekton отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.

OBOZ.UA ранее рассказывал про удачный выход на рынок долгожданной модели Honda.