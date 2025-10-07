Новая недорогая модель Honda вызвала настоящий ажиотаж: цена и фото

Новая Honda Prelude 2026 года получилась недорогой моделью спортивного сегмента. Это долгожданный автомобиль, который привлек много внимания и вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Автомобиль на базе Honda Civic ранее показали в подробностях на официальных фото. Motor1 стало известно о первых рыночных успехах модели. Заказы начали принимать в Японии. Там уже зарегистрировали 2400 заявок.

При этом пока производитель способен отгружать около 300 машин в месяц. Сообщается, что ядро спроса формируют покупатели в возрасте 50-60 лет, которые в том числе выбирают второй автомобиль.

Дизайн модели Honda Prelude 6 поколения давно не является секретом, производитель неоднократно показывал новинку на различных мероприятиях. Но визуально родства с Civic удалось избежать.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Цена Honda Prelude 2026 модельного года в базовом исполнении в Японии превысила 40 000 долларов. В целом это недорого по меркам спортивного сегмента, но соперники от Nissan и Toyota дешевле.

