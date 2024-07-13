Kia все никак не рассекретит свой долгожданный недорогой внедорожник. Фото

Новая модель Kia Tasman 2025 года – недорогой и практичный внедорожник с очень вместительным багажником. Автомобиль готовят к премьере, но никак не рассекретят официально. Долгожданную модель продолжают тестировать в компании лучших соперников.

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Автомобиль показали в сети на дороге. На данный момент большой внедорожник Kia Tasman еще держат в секрете (пока официально подтвердили только название), а дизайн не раскрывают. По информации Carscoops, большой корейский пикап тестируют в компании других машин.

Машину заметили в компании Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевых соперников в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, в сети показали новое поколение знаменитой модели Mitsubishi.