Знаменитый недорогой Mitsubishi показали в самом современном виде

Mitsubishi Lancer – знаменитый недорогой автомобиль. В свое время модель была бестселлером даже в Украине. Но сегодня история этой машины уже завершена. Хотя в сети как раз показали этот автомобиль в самом современном виде.

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Цифровой художник Theottle изобразил машину следующего поколения. Такой Mitsubishi Lancer 11 поколения выглядит стильно и эффектно, в то же время демонстрируя отсылки к моделям 90х годов.

Много лет назад Mitsubishi Lancer покинул европейский рынок (и украинский). В Америке модель тоже прекратили продавать – она стала эксклюзивом для азиатских рынков.

После последней модернизации машину назвали Mitsubishi Grand Lancer. Дизайн кузова подогнали под актуальный корпоративный стиль, а в салоне появилось современное оснащение. Но под угрозой популярности кроссоверов компактный седан покинул конвейер. В ближайшее время преемник не планируется.

Интересно, что в последнее время вокруг немолодых моделей Mitsubishi наблюдается определенный спрос. Так, бюджетник Mirage, который производят с 2011 года, продемонстрировал рост продаж.

В США продажи в 2024 году выросли на 85%, то есть увеличились почти вдвое. С начала года компания реализовала около 10 000 экземпляров бюджетной модели.

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