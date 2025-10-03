Kia создала дешевого и опасного соперника VW Golf. Фото

В европейском С-классе остается все меньше игроков. Поэтому модель Kia K4 с новыми силами бросит вызов VW Golf – это дешевый и опасный соперник немецкого хэтчбека.

Про машину рассказывает Carscoops. Новая Kia K4 готова к выходу на рынок. Пока есть британская цена – в пересчете на евро от 29 800. В континентальной Европе будет еще дешевле, но даже так цена Volkswagen Golf выше на 2500 евро.

Новый бюджетник Kia K4 2025 года предлагается покупателям с практичными кузовами седан (в США) и хэтчбек. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит несколько соперников кроме Golf: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.).

