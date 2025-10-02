Самые выгодные: эксперты назвали 5 лучших недорогих электрокаров

Эксперты опубликовали список лучших электрокаров с пробегом, которые стоит покупать в 2025 году. Это недорогие автомобили, которые являются самыми выгодными предложениями. Список включает 5 машин.

Эти б/у электромобили действительно очень выгодны, ведь лучше других сохраняют свою цену в сегменте EV. И это настоящая экономия в будущем. Рейтинг iSeeCars возглавила Tesla Model 3.

При этом стоит учитывать, что электрокары всегда намного быстрее дешевеют в сравнении с бензиновыми и дизельными моделями. Поэтому такие машины стоит покупать, только если по какой-то причине нужен именно EV.

Лучшие б/у электрокары в 2025 году:

Tesla Model 3 (55.9%); Hyundai Kona Electric (58.0%); Kia Niro EV (59.2%); Porsche Taycan (60.1%); Tesla Model Y (60.4%).

Фактически, это лучшие автомобили для покупки в сегменте. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

