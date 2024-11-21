Kia показала недорогого соперника Toyota RAV4 с ярким дизайном. Фото

Новый кроссовер Kia показали официально в качестве недорогого соперника Toyota RAV4 и других подобных моделей других производителей. На стороне корейского автомобиля – яркий дизайн и современность.

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Это модернизированный вариант популярной модели Kia Sportage 2026 года. Ранее кроссовер показали для домашнего рынка, теперь – для США. Осталось дождаться укороченный европейский вариант. Детали сообщает Motor1.

Кроссовер Kia Sportage наверняка снова станет очень популярной машиной с новым дизайном. Традиционно корейская компания смело экспериментирует с обликом своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и вышло.

Новый Kia Sportage получил совсем другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке остались бензиновые варианты (187 л.с.), гибрид (231 л.с.) и плагин-гибрид Kia Sportage PHEV (268 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2025 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby&Toddler, отличающийся плавностью хода. Цена Kia Sportage на домашнем корейском рынке – от 20 600 долларов. Но на глобальном рынке автомобиль окажется более дорогим. Например, актуальная модель в США стоит минимум $27 000. На это можно ориентироваться.

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