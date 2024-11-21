В новом бюджетнике Citroen нашли серьезную проблему

Долгожданный бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross 2024 года привлек внимание благодаря низкой цене и яркому дизайну. Но среди достоинств в этой модели нашли серьезную проблему.

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В ходе тестирования LatinNCAP новому Citroen C3 Aircross присвоили 0 звезд из 5 за безопасность. Автомобиль не справился с краш-тестом. Хотя на это есть причины.

Безопасность взрослых пассажиров оценили на 33%, детей – на 11%, пешеходы получили 50%, а работу электронных ассистентов оценили на 35%. В стандартном исполнении в Бразилии новый C3 Aircross оснащен всего двумя подушками безопасности. Вдобавок конструкцию кузова назвали недостаточно прочной.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross приводит гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л общей мощностью 136 л.с. Покупатели смогут также выбрать электрический вариант на 113 сил (запас хода 300 км) и базовое бензиновое исполнение мощностью 100 л.с. Привод – только передний.

Цена Citroen C3 Aircross 2024 года – от 20 000 долларов.

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