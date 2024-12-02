Какой знак требует обязательной остановки: задача по ПДД

Безопасно передвигаться по автомобильным путям невозможно, без знания дорожных знаков. Все они прописаны в действующих ПДД, но хорошо ли вы их помните?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". Он предложил своим подписчикам рассмотреть три знака и определить, какой из них (или несколько) требует от водителя обязательной остановки.

Вспомните, чему вас учили в автошколе, и выберите вариант ответа, который вы считаете правильным. Итак, остановки требуют:

знаки 1 и 3; знаки 2 и 3; только знак 1; только знак 2; только знак 3; все изображенные знаки.

Если вы хорошо учили этот раздел ПДД, то вы должны вспомнить названия и значения всех этих знаков. Первый указывает на преимущество встречного движения. Второй призывает водителя дать дорогу. А третий означает, что проезд без остановки запрещен.

Следовательно, правильным вариантом ответа является пятый. Только знак №3 требует от водителя остановиться.

Ранее OBOZ.UA предлагал похожий тест на знание знаков, запрещающих поворот.

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