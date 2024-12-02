Какой знак требует обязательной остановки: задача по ПДД
Безопасно передвигаться по автомобильным путям невозможно, без знания дорожных знаков. Все они прописаны в действующих ПДД, но хорошо ли вы их помните?
Проверьте себя с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". Он предложил своим подписчикам рассмотреть три знака и определить, какой из них (или несколько) требует от водителя обязательной остановки.
Вспомните, чему вас учили в автошколе, и выберите вариант ответа, который вы считаете правильным. Итак, остановки требуют:
- знаки 1 и 3;
- знаки 2 и 3;
- только знак 1;
- только знак 2;
- только знак 3;
- все изображенные знаки.
Если вы хорошо учили этот раздел ПДД, то вы должны вспомнить названия и значения всех этих знаков. Первый указывает на преимущество встречного движения. Второй призывает водителя дать дорогу. А третий означает, что проезд без остановки запрещен.
Следовательно, правильным вариантом ответа является пятый. Только знак №3 требует от водителя остановиться.
Ранее OBOZ.UA предлагал похожий тест на знание знаков, запрещающих поворот.
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