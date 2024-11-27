Какой знак не запрещает поворот налево? Задание для водителей

Знание и соблюдение ПДД является основой безопасного движения. Регулировка дорожного движения производится с помощью дорожных знаков, разметки, светофоров, а также регулировщиками.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какой знак позволяет поворот влево.

Какой знак не запрещает поворот налево?

Знаки 1 и 2; Только знак 1; Только знак 2; Знаки 2 и 3; Только знак 3; Все изображенные знаки запрещают поворот налево.

Объяснение

Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.

Знак "Место для разворота" запрещает повернуть налево.

Знак "Разворот запрещен" запрещает разворот.

А знак "Движение вправо" только разрешает движение вправо.

Только знак под номером 2 позволяет поворот налево.

Напомним, что в соответствии с пунктом 8.4 ПДД дорожные знаки делятся на группы:

а) предупредительные – информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и характере опасности;

б) знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги;

в) запретительные знаки;

г) приказные знаки, показывающие обязательные направления движения или позволяющие некоторым категориям участников движение по проезжей части или отдельным ее участкам;

ґ) информационно-указательные знаки, вводящие или отменяющие определенный режим движения;

д) знаки сервиса;

е) таблички к дорожным знакам для уточнения или ограничения действия знаков, вместе с которыми они установлены.

Правильный ответ

Правильный ответ 3. Только знак 2 не запрещает поворот налево.

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