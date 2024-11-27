Какой знак не запрещает поворот налево? Задание для водителей
Знание и соблюдение ПДД является основой безопасного движения. Регулировка дорожного движения производится с помощью дорожных знаков, разметки, светофоров, а также регулировщиками.
Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какой знак позволяет поворот влево.
Какой знак не запрещает поворот налево?
- Знаки 1 и 2;
- Только знак 1;
- Только знак 2;
- Знаки 2 и 3;
- Только знак 3;
- Все изображенные знаки запрещают поворот налево.
Объяснение
Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.
Знак "Место для разворота" запрещает повернуть налево.
Знак "Разворот запрещен" запрещает разворот.
А знак "Движение вправо" только разрешает движение вправо.
Только знак под номером 2 позволяет поворот налево.
Напомним, что в соответствии с пунктом 8.4 ПДД дорожные знаки делятся на группы:
- а) предупредительные – информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и характере опасности;
- б) знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги;
- в) запретительные знаки;
- г) приказные знаки, показывающие обязательные направления движения или позволяющие некоторым категориям участников движение по проезжей части или отдельным ее участкам;
- ґ) информационно-указательные знаки, вводящие или отменяющие определенный режим движения;
- д) знаки сервиса;
- е) таблички к дорожным знакам для уточнения или ограничения действия знаков, вместе с которыми они установлены.
Правильный ответ
Правильный ответ 3. Только знак 2 не запрещает поворот налево.
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- определите, кто должен дать дорогу в этой ситуации;
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- или решите задачу о сигналах регулировщика.
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