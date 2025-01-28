Какое транспортное средство припарковали неправильно: задание на знание ПДД

Правильная парковка помогает избежать аварийных ситуаций, обеспечивает свободный проезд для других транспортных средств и не препятствует пешеходам. Соблюдение правил парковки позволяет эффективно использовать пространство на дорогах и паркингах.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто припарковался с нарушением ПДД?

Какое транспортное средство припарковали неправильно?

Синий грузовик; Мотоцикл; Желтое авто; Грузовик и желтый автомобиль; Желтый автомобиль и мотоцикл.

Объяснение

Пункт 15.10 ПДД дает четкий перечень случаев, когда стоянка запрещается:

а) в местах, где запрещена остановка;

б) на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

в) на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

г) ближе 50 м от железнодорожных переездов;

ґ) вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

д) в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

е) ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

е) на газонах.

Итак, видим, что в пункте В определено, что грузовой автомобиль припарковали с нарушением правил.

Расстояние между краем тротуара и краем желтого автомобиля явно превышает 2 м, поскольку мы визуально видим, что там поместится еще полторы такие машины. Ну а расстояние между краем тротуара и мотоциклом даже еще больше. Эти два транспортных средства припарковали без нарушения ПДД.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Синий грузовик припарковали неправильно.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.