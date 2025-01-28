Какое транспортное средство припарковали неправильно: задание на знание ПДД
Правильная парковка помогает избежать аварийных ситуаций, обеспечивает свободный проезд для других транспортных средств и не препятствует пешеходам. Соблюдение правил парковки позволяет эффективно использовать пространство на дорогах и паркингах.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто припарковался с нарушением ПДД?
Какое транспортное средство припарковали неправильно?
- Синий грузовик;
- Мотоцикл;
- Желтое авто;
- Грузовик и желтый автомобиль;
- Желтый автомобиль и мотоцикл.
Объяснение
Пункт 15.10 ПДД дает четкий перечень случаев, когда стоянка запрещается:
- а) в местах, где запрещена остановка;
- б) на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
- в) на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
- г) ближе 50 м от железнодорожных переездов;
- ґ) вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
- д) в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
- е) ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;
- е) на газонах.
Итак, видим, что в пункте В определено, что грузовой автомобиль припарковали с нарушением правил.
Расстояние между краем тротуара и краем желтого автомобиля явно превышает 2 м, поскольку мы визуально видим, что там поместится еще полторы такие машины. Ну а расстояние между краем тротуара и мотоциклом даже еще больше. Эти два транспортных средства припарковали без нарушения ПДД.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Синий грузовик припарковали неправильно.
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