Кто из водителей нарушит правила при развороте? Задания по ПДД в Украине

ПДД определяют, что разворот запрещен на пешеходных переходах, железнодорожных переездах, тоннелях, мостах, эстакадах, в местах с ограниченной видимостью. Водитель должен убедиться, что исполнение этого маневра не создаст опасности для других участников движения. Чтобы точно определить, кто из водителей нарушил правила при развороте, необходимо учесть множество факторов, включая дорожные знаки, разметку, наличие светофоров, приоритетность движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, нарушит ли кто-нибудь ПДД при развороте.

Водитель какого авто нарушит правила, выполнив маневр?

Водитель белого автомобиля; Водитель зеленого автомобиля; Оба нарушат; Никто не нарушит.

Объяснение

На рисунке изображен участок дороги и два автомобиля. Дорога имеет две полосы для движения в одном направлении, а противоположные направления разделены сплошной двойной линией разметки.

Но стоит обратить внимание на участок в несколько метров, где двойная сплошная становится прирывистой с одной из сторон. Именно здесь водитель белого автомобиля хочет повернуть налево, а водитель зеленого – развернуться.

Водитель зеленого автомобиля нарушает правила, ведь с его стороны сплошная линия не прерывается и ему в любом случае эту линию пересекать запрещается.

Разметка позволяет водителю белого автомобиля на этом участке как развернуться так и повернуть налево, однако знак 5.29 "Место для разворота" хоть и относится к группе информационно-указательных знаков, но позволяет только разворот и запрещает поворачивать налево.

Правильный ответ

Оба водителя нарушат правила в изображенной ситуации. Правильный ответ – 3.

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