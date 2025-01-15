Кто должен уступить дорогу? Хитрый тест на знание ПДД

Знание ПДД жизненно важно для безопасности всех участников дорожного движения. Правильное понимание очередности проезда помогает избежать аварийных ситуаций. Соблюдение правил очередности обеспечивает плавное и безопасное движение транспорта, особенно на перекрестках и в сложных дорожных условиях.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, кто должен уступить дорогу.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу?

Водитель красного автомобиля; Водитель желтого грузовика.

Объяснение

К перекрестку подъехали два автомобиля: красный поворачивает направо, а грузовик проезжает прямо. Перекресток нерегулируемый, и на нем отсутствуют какие-либо знаки. Соответственно перед нами – нерегулируемый перекресток равнозначных дорог а значит водители должны разъехаться, руководствуясь во всем хорошо известным правилом препятствия справа.

Но один из автомобилей оборудован маячком, который отдает предпочтение в движении транспортному средству. Следует обратить внимание, что это касается маячков синего и красного цвета.

Пункт 3.6 ПДД устанавливает, что включение проблескового маячка оранжевого цвета не дает преимуществ в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности. При этом водителям транспортных средств дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работы на дороге разрешается отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков приоритета и знаков 3.21-3.23), дорожной разметки, а также пунктов 11.2, 11.5-11.10, 11.1. б", "в", "г" пункта 26.2 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Водители других транспортных средств не должны препятствовать их работе.

Таким образом, на маячок не является решающим при разъезде. Нужно разъезжаться по правилу препятствия справа, и преимущество имеет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Водитель грузовика должен уступить дорогу.

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