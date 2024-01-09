Какие новые недорогие кроссоверы советуют покупать в 2024 году: список машин

Специалисты назвали лучшие новые кроссоверы 2024 года. Внимание сосредоточили на моделях, которые опережают своих конкурентов по набору качеств. Каждый из представленных автомобилей в таком случае обеспечивает максимальные удобство и практичность.

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Список составили в Autocar. Это модели, которые рекомендуют к покупке в новом году. Рейтинг насчитывает очень разные машины – в том числе довольно дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZ.UA выбрали из списка самые доступные кроссоверы.

Лучшие новые кроссоверы 2024 года:

Citroen C5 Aircross;

Dacia Duster;

Fisker Ocean;

Skoda Karoq.

Citroen C5 Aircross

Эту машину отметили за ходовой комфорт. Citroen всегда делает на это акцент в своих моделях.

Dacia Duster

Бюджетный кроссовер предсказуемо выделили среди других моделей благодаря доступности. Особенно на фоне Duster 3 поколения, который станет немного дороже.

Fisker Ocean

Американский кроссовер является самой "горячей" новинкой в сегменте электрических SUV. Его отмечают за высокий запас хода на уровне 700 км.

Skoda Karoq

Повседневное удобство и универсальность назвали лучшими качествами этой модели, благодаря которым владельцы будут довольны.

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