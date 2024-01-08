Дешевый семейный Suzuki превратили в агрессивный внедорожник. Фото

Компактный Suzuki Hustler известен как дешевый автомобиль, который подходит многим семейным покупателям благодаря практичной компоновке. Но теперь эту машину превратили в агрессивный внедорожник.

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Фото публикует Carscoops. Пакет модификаций сильно меняет дизайн машины, и новых деталей здесь много. Все завязано на новом переднем бампере, фарах, решетке с надписью Vrarva, капоте, заднем бампере и накладках на дверце багажника.

Кроме того, появились пластиковые расширители арок. Также здесь появился серый матовый цвет кузова и увеличенный дорожный просвет с доработанной подвеской.

Но и это еще не все. 15-дюймовые колеса обуты в шины Toyo Open Country, обеспечивающие лучшее сцепление на скользких поверхностях.

Стандартный трехцилиндровый двигатель объемом 658 куб.см с турбонаддувом не изменился. Его мощность – 63 л.с., а гибридная система дает еще 2 силы.

Цена Suzuki Hustler Vrarva IO составляет 17 362 доллара. С другой стороны, стоимость модернизации составляет 14 007 долларов для покупателей, у которых уже есть стандартный автомобиль.

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