Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили для водителя

Mazda MX-5

Специалисты составили список лучших спортивных автомобилей 2025 года. Для водителя, которому важно наслаждаться своей машиной, цена тоже является ключевым фактором. Поэтому модели в списке недорогие по меркам сегмента.

Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Свой список составили в Motor1. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными скучными кроссоверами.

Недорогие спортивные машины являются не только средством передвижения. Но и отличной возможностью приобщиться к динамичному вождению. Главное, не превышать скоростные лимиты.

Acura Integra

Самые дешевые спортивные автомобили 2025 года:

  • Mazda MX-5 - $30,515;
  • Toyota GR86 - $31,960;
  • Honda Civic Si - $32,190;
  • Volkswagen GTI - $33,670;
  • Ford Mustang EcoBoost - $33,515;
  • Subaru WRX - $33,855;
  • Mini Cooper S - $33,975;
  • Acura Integra - $34,195;
  • Volkswagen Jetta GLI - $35,020;
  • Hyundai Elantra N - $35,595;
  • Subaru BRZ - $37,055;
  • Mazda3 Turbo - $37,975;
  • Mini Cooper JCW - $40,075;
  • Toyota GR Corolla - $42,495;
  • Nissan Z - $44,215;
  • Honda Civic Type R - $47,090;
  • Ford Mustang GT - $48,555;
  • Volkswagen Golf R - $50,730;
  • Cadillac CT4-V - $52,120;
  • Audi S3 - $53,295.

