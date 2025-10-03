Видео дня
Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили для водителя
Специалисты составили список лучших спортивных автомобилей 2025 года. Для водителя, которому важно наслаждаться своей машиной, цена тоже является ключевым фактором. Поэтому модели в списке недорогие по меркам сегмента.
Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Свой список составили в Motor1. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными скучными кроссоверами.
Недорогие спортивные машины являются не только средством передвижения. Но и отличной возможностью приобщиться к динамичному вождению. Главное, не превышать скоростные лимиты.
Самые дешевые спортивные автомобили 2025 года:
- Mazda MX-5 - $30,515;
- Toyota GR86 - $31,960;
- Honda Civic Si - $32,190;
- Volkswagen GTI - $33,670;
- Ford Mustang EcoBoost - $33,515;
- Subaru WRX - $33,855;
- Mini Cooper S - $33,975;
- Acura Integra - $34,195;
- Volkswagen Jetta GLI - $35,020;
- Hyundai Elantra N - $35,595;
- Subaru BRZ - $37,055;
- Mazda3 Turbo - $37,975;
- Mini Cooper JCW - $40,075;
- Toyota GR Corolla - $42,495;
- Nissan Z - $44,215;
- Honda Civic Type R - $47,090;
- Ford Mustang GT - $48,555;
- Volkswagen Golf R - $50,730;
- Cadillac CT4-V - $52,120;
- Audi S3 - $53,295.
