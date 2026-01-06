Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda показали до премьеры

Новая модель Skoda Epiq 2026 года – долгожданный бюджетный кроссовер, который почти готов к премьере. А до тех пор машину показали с эффектным вариантом дизайна в сети.

Электрический кроссовер Skoda Epiq уже рассекретили как предсерийный прототип. Но разработка компактного автомобиля почти завершилась. На канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн модели Skoda. Получилось реалистично.

Мы видим аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

