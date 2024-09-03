Долгожданную бюджетную модель Kia показали на живых фото

Новая Kia K4 2025 модель года – долгожданный бюджетный автомобиль с практичным кузовом, который будет соперничать с Toyota Corolla и VW Golf. Машину показали на живых фото в сети.

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О хэтчбеке Kia K4 2025 года сообщает Carscoops. Компания пока не раскрывает дизайн машины. А в сеть попал тестовый прототип. Эту модель Kia тестируют с кожухом на кузове, чтобы нельзя было рассмотреть мелкие детали. Хотя секретов не так уж много. В целом стиль будет тот же, что и у седана. То есть стоит ожидать эффектную пластику на кузове и необычную светотехнику.

Более того, ранее в сеть попали фотографии новой Kia K4 с кузовом пятидверный хэтчбек без маскировки. Так что дизайн, по большому счету, уже не является тайной. На европейском рынке модель может получить имя Kia Ceed.

В линейке седана есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 с кузовом седан – $21 990 за базовый вариант. Таким образом автомобиль занял выгодное положение в сегменте, хотя немного подорожал относительно предшественника. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, в США стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000.

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