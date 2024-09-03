Недорогой внедорожник Nissan с новым дизайном показали в сети

Недорогой внедорожник Nissan Navara получит новый дизайн, который продемонстрируют в ходе премьеры. Практичный пикап показали в сети. Эти автомобили уже выехали на дороги.

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Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что новый Nissan Navara 4 поколения тестируют на дорогах в ходе испытаний перед премьерой. Дизайн скрывают, но профессиональные художники уже изобразили реалистичны рендеры на основе инсайдерской информации.

Дизайн привели в соответствие с современными моделями Nissan. На рендерах внедорожник похож на новые кроссоверы японского бренда. Получилось интересно.

Nissan и Mitsubishi тесно сотрудничают, поэтому возможно использование платформы Mitsubishi L200. Но точной информации об этом пока нет. Хотя известно, что Navara получит не только ДВС, но также гибридный и полностью электрический варианты.

В последний раз Nissan Navara менял поколение в 2014 году – 10 лет назад! В 2020 году модель претерпела модернизацию.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в сети показали дешевый внедорожник Suzuki с практичным вместительным салоном.