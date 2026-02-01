Дешевле Karoq и Kamiq: бюджетный кроссовер Skoda показали в новом виде

Skoda известна своими недорогими кроссоверами. Но в линейке производителя недавно появилась ультимативно доступная модель – намного дешевле бюджетников Karoq и Kamiq. Машину показали в новом виде.

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq отправился в продажу не так давно как очень свежая модель начального уровня в сегменте городских SUV. А на канале TALKWHEELS уже предложили альтернативную внешность для 2026 года. Получилось интересно, но на серийную машину не похоже.

Компактный кроссовер Skoda получил имя в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q (Karoq, Kamiq, Kodiaq).

Длина новинки – 3995 мм, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Дизайн выполнили в современном стиле бренда с геометричными элементами.

Новый бюджетник Skoda Kylaq ориентируется на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене чуть более 9000 долларов. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 115 л.с.

