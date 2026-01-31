УкраїнськаУКР
Придется попрощаться: эти недорогие авто снимут с производства

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,5 т.
Acura TLX

Некоторые известные почти на весь мир недорогие автомобили скоро уйдут в историю – с ними придется попрощаться. Часть машин уже сняли с производства, с другими это произойдет совсем скоро.

Производители отказались от этих моделей по разным причинам. Известно, что в ближайшее время автомобили из списка не продолжат свою жизнь. OBOZ.UA рассказывает о таких машинах.

В 2026-2027 годах эти модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство и продажи некоторых автомобилей уже остановились, другие – на очереди. Список получился разнообразным, и он в первую очередь затронет аудиторию недорогих машин. Ведь каждая из этих моделей известна привлекательной ценой в своем сегменте.

Kia Soul

Какие недорогие автомобили снимут с продажи:

  • Acura TLX;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Dodge Hornet;
  • Ford Escape;
  • Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);
  • Hyundai Santa Cruz;
  • Kia Soul;
  • Lincoln Corsair;
  • Mazda 2;
  • Mazda CX-3;
  • Nissan Versa (на некоторых рынках);
  • Nissan Ariya (на некоторых рынках);
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

