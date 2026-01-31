Придется попрощаться: эти недорогие авто снимут с производства

Некоторые известные почти на весь мир недорогие автомобили скоро уйдут в историю – с ними придется попрощаться. Часть машин уже сняли с производства, с другими это произойдет совсем скоро.

Производители отказались от этих моделей по разным причинам. Известно, что в ближайшее время автомобили из списка не продолжат свою жизнь. OBOZ.UA рассказывает о таких машинах.

В 2026-2027 годах эти модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство и продажи некоторых автомобилей уже остановились, другие – на очереди. Список получился разнообразным, и он в первую очередь затронет аудиторию недорогих машин. Ведь каждая из этих моделей известна привлекательной ценой в своем сегменте.

Какие недорогие автомобили снимут с продажи:

Acura TLX;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Dodge Hornet;

Ford Escape;

Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);

Hyundai Santa Cruz;

Kia Soul;

Lincoln Corsair;

Mazda 2;

Mazda CX-3;

Nissan Versa (на некоторых рынках);

Nissan Ariya (на некоторых рынках);

Subaru Legacy;

Volvo S60.

