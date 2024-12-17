Что известно про новый недорогой украинский пикап. Фото

С 2024 года в Украине планировали начать производство недорогого японского пикапа. О машине появилась свежая информация, которая уточняет некоторые процессы сотрудничества с японскими партнерами.

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По информации организации "Укравтопром", в Украине действительно начнется производство японских пикапов методом крупноузловой сборки. А в дальнейшем планируют перейти на мелкоузловое производство.

Сообщается, что это совместный проект японской компании и нескольких украинских предприятий. Однако, судя по всему, организовать процесс в 2024 году уже не успеют.

Также нет точной информации о том, какую машину имеют ввиду. Среди недорогих моделей японских пикапов – Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Именно про сборку Isuzu D-Max в Украине появлялись сообщения еще в 2023 году. Ожидалось, что производство начнут на мощностях автобусного завода "Ataman" в Черкассах. Минимальная цена Isuzu D-Max на других рынках – 17 000 долларов.

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