Camry "на максималках" и недорого: новую модель Toyota отправили в продажу

Большой седан Toyota Avalon – это фактически Toyota Camry "на максималках". При этом машина недорогая. Седан 2024 модельного года получил модернизированную версию. Модель уже отправили в продажу после обновления.

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По информации Autohome, благодаря новому двигателю удалось предложить покупателям большой и практичный, но экономичный автомобиль. Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2 л выдает 173 л.с. мощности.

Кроме того, в линейке есть две гибридные силовые установки на 197 и 230 сил. Агрегаты достались модели от Toyota Camry.

Еще одна новинка – оснащение. В машине появился более современный мультимедийный комплекс, а диагональ центрального монитора увеличили. Также улучшили отделку.

Визуальные изменения новой Toyota Avalon ограничились мелким декором, краской кузова и дизайном колесных дисков. Седан крупнее Camry. Цена Toyota Avalon 2024 года – от 24 700 долларов. Пока такой седан отправился в продажу в Китае.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится новый недорогой внедорожник Kia.