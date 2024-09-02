Бюджетный внедорожник Suzuki превратили в практичное авто для семьи

Известный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny – компактный вездеход. Машина не слишком практичная, но в сети превратили эту модель в большой автомобиль для семьи.

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Такой вариант модели понравился бы самым практичным покупателям. На данный момент самая вместительная модификация Suzuki Jimny предлагается в пятидверном кузове. Однако такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник. Цифровой художник Theottle показал более практичный вариант.

Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Пускай и только на рендерах. Теперь это большой 7-местный SUV. Хотелось бы увидеть такой вариант модели в свободной продаже.

Визуально автор увеличил длину кузова за счет растянутой колесной базы. Вдобавок появилась вместительная кабина и большой багажник.

Объектом вдохновения в этом случае стала Toyota Land Cruiser 250 – намного более крупный автомобиль в сравнении с Suzuki Jimny.

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