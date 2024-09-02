Самый дешевый электрокросс Tesla готовят к премьере. Фото

Самый доступный кроссовер Tesla многие потенциальные покупатели ожидают увидеть после модернизации в скором времени. Новый электрокар Model Y готовят к премьере.

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О машине разговоры идут все чаще. По информации Motor1, премьера Tesla Model Y ожидается в начале 2025 года. Компактный кроссовер даже получит вариант на 7 мест в салоне.

Официально производитель еще ничего не подтверждал. А Илон Маск даже говорил, что в ближайшее время такую машину ждать не стоит. Как всегда, его словам верить не стоит, – вот очередное доказательство. А ранее новую Tesla Model Y 2025 модельного года показали на дороге во время испытаний.

Электрический кроссовер пока известен под именем Tesla Model Y Juniper. Это название прототипа. Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера.

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