Большинство китайских автопроизводителей ждет конец к 2030 году

Китайские производители электромобилей, которые предлагают в основном дешевые машины, уже сталкиваются с серьезными проблемами. Они станут разрушительными к 2030 году, а многие компании и вовсе ждет конец.

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Такую аналитику сообщает Carscoops. Известно, что китайский рынок откровенно перегрет, а бороться за местных покупателей становится сложнее. Уже два года китайские компании ведут "ценовую войну" на домашнем рынке, чтобы привлечь к себе стремительно сокращающуюся базу потенциальных покупателей.

Это приводит к тому, что менее устойчивые производители теряют прибыль. Без доходов продолжать операционную деятельность невозможно – это приведет к стремительному сокращению числа китайских производителей.

Сегодня в Китае существует 137 производителей электрокаров. Это компании разного размера. Прогнозируется, что к концу десятилетия прибыль на рынке будут получать только 19 из них. Остальные останутся без доходов и могут исчезнуть вовсе.

Очевидно, на рынке останутся только крупнейшие производители. Или те компании, которые могут рассчитывать на безграничную помощь китайского государства. Но на фоне общего замедления экономики КНР такой сценарий выживания тоже вызывает вопросы.

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