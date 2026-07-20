Жара начинает спадать: прогноз погоды по Киевской области на 21 июля

В Киевской области во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 21 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем ​​23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем ​​25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже с самого утра в Киеве прояснится, и ничто больше не будет напоминать о пасмурной ночи. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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