Жара начинает постепенно спадать: прогноз погоды по Киевщине на 30 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 30 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 30 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 17-22°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 31-33°С. Обратите внимание, 30-31 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до конца недели по Киевщине ожидается постепенное понижение температуры воздуха в дневные часы.

"Ближайшие несколько дней осадков не прогнозируем, однако к концу рабочей недели атмосферный фронт принесет нам дожди и грозы. Также стоит обратить внимание, что по области и городу продолжает удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности", – добавили синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, 30 августа в Киеве ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Без осадков.

Напомним, в Киеве снова зафиксировали температурные рекорды – второй день подряд. В частности, в понедельник, 28 августа, среднесуточная температура в городе воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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