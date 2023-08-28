В Киеве 27 августа зафиксировали сразу три температурных рекорда

В Киеве в воскресенье, 27 августа, синоптики зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, ночь в столице в этот день была самой теплой за время наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Днем в воскресенье воздух в столице прогрелся до +33°С.

"По данным наблюдений метеостанции, 27 августа в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, как отметили специалисты, максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

Напомним, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 28 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +36°С.

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