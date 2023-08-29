В Киеве второй день подряд зафиксировали температурные рекорды

В Киеве в понедельник, 28 августа, снова зафиксировали температурные рекорды – второй день подряд. В частности, среднесуточная температура в городе воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Днем воздух в столице в понедельник прогрелся до +35,7°С.

"По данным наблюдений метеостанции 28 августа в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, по данным ЦГО, в этот день максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,3°С", – резюмировали в пресс-службе.

Стоит добавить, что в Киеве в воскресенье, 27 августа, синоптики также зафиксировали сразу три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице и Киевской области во вторник, 29 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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