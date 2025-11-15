Атака РФ унесла жизнь вдовы первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука. Фото

Женщиной, которая утром субботы, 15 ноября, умерла от травм, полученных в результате российского обстрела накануне, является Наталья Ходемчук. Она была вдовой Валерия Ходемчука – первой жертвы аварии на ЧАЭС, тело которого навсегда осталось под завалами 4-го энергоблока.

Видео дня

Об этом сообщили в СМИ. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС

"Седьмая жертва российского удара по Киеву – вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука – Наталья", – говорится в сообщении.

Квартира женщины в Деснянском районе столицы на седьмом этаже стала эпицентром прилета вражеского дрона. Пострадавшую госпитализировали с 45% ожогов тела.

Ситуацию усугубили сахарный диабет второго типа, ишемическая и гипертоническая болезни сердца. К сожалению, несмотря на усилия врачей, утром 15 ноября Наталья умерла. Информацию о смерти киевлянки подтвердил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Валерий Ильич Ходемчук – старший оператор главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха ЧАЭС. В ночь на 26 апреля 1986 года он стал первой жертвой взрыва на четвертом энергоблоке. Во время ЧП был на рабочем месте вблизи главных циркуляционных насосов – его тело не было найдено, похоронен под завалами 4-го энергоблока.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!