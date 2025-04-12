Защитная Арка над четвёртым ректором ЧАЭС потеряла свой функционал: как сейчас выглядит. Фото и видео

Согласно выводам экспертов, защитная Арка над четвертым ректором ЧАЭС потеряла свой функционал после попадания российского дрона. В ближайшее время будут готовы результаты анализа от специалистов, позволяющих обсудить с партнерами Украины возможные варианты возобновления Укрытия.

Видео дня

Об этом рассказала глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, передает корреспондент OBOZ.UA. Объект был атакован страной-террористом РФ 14 февраля.

"К сожалению, после атаки Арка отчасти потеряла свой функционал. Я думаю, уже в мае у нас будут результаты анализа, который мы сейчас проводим совместно с ЕБР, привлекая все научные институтцы, имеющие отношение к этому направлению. А также привлекая компании, которые были причастны к конструированию и установке самой Арки, хорошо видят и понимают технологию. Где-то через несколько недель у нас будут результаты данного анализа и план, который мы будем представлять также нашим партнерам", – рассказала Гринчук.

Она добавила, что план будет представлен в июне на Ассамблее доноров для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, проговорить возможные варианты восстановления Арки. По ее словам, это будут как краткосрочные, так и долгосрочные меры, чтобы полностью восстановить функционал объекта.

"Активно работаем над этим. Но для того, чтобы продолжить работу, которая была запланирована по нестабильным конструкциям, нам обычно необходимо восстановить Арку, чтобы не было никаких утечек. Потому что обеспечить ядерную и радиационную безопасность – основная задача", – резюмировала Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский отметил, что дрон-камикадзе кафиров летел на высоте 85 метров.

Остановить тление наполнителя защитной оболочки Арки над четвертым блоком Чернобыльской АЭС, которое началось после атаки, специалистам удалось 7 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!