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"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Анна Паскевич
Новости политики
3 минуты
3,4 т.
'Дрон шел на высоте 85 метров': Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Российский дрон, атаковавший саркофаг на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля, шел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, что говорит о том, что атака РФ была целенаправленной.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля. "У нас ночью была атака на ЧАЭС, удар был в саркофаг, закрывающий блок, который опасен", – сказал он.

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Зеленский напомнил, что долгое время этот "абсолютно безопасный" саркофаг строили более 40 стран мира – "не просто так".

"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Относительно атаки глава государства переговорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины и командованием Воздушных сил.

"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Установлено, что дрон, атаковавший ЧАЭС, "шел на высоте, что интересно, 85 метров".

"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

"Мне кажется, важно понимать, что радары не видят этой высоты. Это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление и т.д.", – сказал он.

"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Зеленский добавил, атака по Чернобылю – "это очень понятный привет" от российского диктатора Владимира Путина и РФ в связи з началом конференции безопасности в Мюнхене.

"Дрон шел на высоте 85 метров": Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля, российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Пожар потушен, радиационный фон не повышался, заявил Зеленский.

В МАГАТЭ подтвердили атаку и выразили обеспокоенность "постоянными рисками для ядерной безопасности". В то же время там умолчали о том, кто мог запустить ударный дрон.

Источники OBOZ.UA информировали, что "Шахед" летел на сверхнизких высотах. Из-за прилета поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития не было, по состоянию на утро происходит тление технологической прослойки. Радиационный фон – в норме.

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