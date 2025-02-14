'Дрон шел на высоте 85 метров': Зеленский в Мюнхене рассказал о российской атаке на ЧАЭС и указал на важный нюанс. Видео

Российский дрон, атаковавший саркофаг на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля, шел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, что говорит о том, что атака РФ была целенаправленной.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля. "У нас ночью была атака на ЧАЭС, удар был в саркофаг, закрывающий блок, который опасен", – сказал он.

Зеленский напомнил, что долгое время этот "абсолютно безопасный" саркофаг строили более 40 стран мира – "не просто так".

Относительно атаки глава государства переговорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины и командованием Воздушных сил.

Установлено, что дрон, атаковавший ЧАЭС, "шел на высоте, что интересно, 85 метров".

"Мне кажется, важно понимать, что радары не видят этой высоты. Это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление и т.д.", – сказал он.

Зеленский добавил, атака по Чернобылю – "это очень понятный привет" от российского диктатора Владимира Путина и РФ в связи з началом конференции безопасности в Мюнхене.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля, российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Пожар потушен, радиационный фон не повышался, заявил Зеленский.

В МАГАТЭ подтвердили атаку и выразили обеспокоенность "постоянными рисками для ядерной безопасности". В то же время там умолчали о том, кто мог запустить ударный дрон.

Источники OBOZ.UA информировали, что "Шахед" летел на сверхнизких высотах. Из-за прилета поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития не было, по состоянию на утро происходит тление технологической прослойки. Радиационный фон – в норме.

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