Атака 'Шахеда' на ЧАЭС: специалистам удалось остановить тление защитной оболочки Арки

Специалистам удалось остановить тление наполнителя защитной оболочки Арки над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. В объект 14 февраля атаковал российский дрон-камикадзе с фугасной боевой частью.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. На территории станции будут проводить все необходимые мониторинги.

Как напомнила чиновник, ночью 14 февраля страна-террорист РФ атаковала ударным дроном с фугасной боевой частью Арка нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление.

"Сегодня в 12.00 этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна и находится под неизменным контролем. На территории станции и дальше будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги. Теперь наша задача – провести качественный анализ повреждения Арки НБК и возобновить ее функционирование", – добавила Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский отметил, что дрон-камикадзе кафиров летел на высоте 85 метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!