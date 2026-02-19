Защищал Украину с первых дней войны: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Носков. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Носков. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Домой "на щите" возвращается Носков Сергей Геннадьевич", – написал Сапожко.

Воин был известным в городе предпринимателем-перевозчиком. Человек дела, который привык держать все под контролем и помогать другим. Однако с первых дней полномасштабного вторжения он сменил привычную жизнь на "пиксель".

Защитник Украины сначала защищал родной край в составе ТрО, а затем боролся с врагом в составе артиллерийской бригады. Свой последний бой Сергей принял на Запорожском направлении.

"Без сына осталась мать, без мужа – жена, без отца – дочь. Наш долг – разделить эту боль с семьей и показать, что подвиг Сергея никогда не будет забыт", – добавил Сапожко.

Герои войны в Украине

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Бадзюх. Сердце украинского воина остановилось 29 января.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Евгений Педько. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 февраля 2026 года.

