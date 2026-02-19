Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Бадзюх. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Бадзюх. Сердце украинского воина остановилось 29 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком, солдатом Вадимом Бадзюхом (1991 г.р.)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был санитаром медицинского пункта штурмового специализированного батальона одной из воинских частей. Воин погиб 29 января во время выполнения долга военной службы возле села Новомихайловка Краматорского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

