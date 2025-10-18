На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Манис. Фото

Во время выполнения боевого задания на Черниговщине погиб военный из Фастова Киевской области Александр Манис. Жизнь украинского воина оборвалась 12 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается воин Александр Манис, который погиб во время выполнения боевых задач на Черниговщине", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 января 1986 года в Фастове. Окончил местную школу, а после завершения учебы работал печатником в компании, позже была работа охранником в компании "Сильпо". 21 мая 2022 года Александр женился на любимой Виктории.

Принимал участие в Антитеррористической операции (АТО). С началом полномасштабного вторжения врага, мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Имел звание сержанта. К сожалению, воин погиб 12 октября 2025 года.

"Александр Манис был заботливым сыном и любящим мужем. В скорби остались жена Виктория, мать Наталья и отец Дмитрий, дочь София, брат Андрей и вся большая семья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

