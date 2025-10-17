Был ранен, но вернулся на фронт: стало известно о гибели военного из Киевской области Евгения Папирового. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Евгений Папировый. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 июня 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Трагическая весть

"Солдат Евгений Папировый, мастер отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Погиб 11 июня 2025 года во время выполнения боевого задания возле села Малиевка, Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича", – говорится в сообщении.

В 2022 году защитник Украины добровольно полетел в окруженный Мариуполь. В 2023-м, будучи пехотинцем, воевал под Бахмутом, где получил ранения. После этого снова вернулся на службу в подразделение ударных беспилотных авиационных комплексов.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 18 октября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

